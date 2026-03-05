Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader propuso ampliar la cobertura sector asegurador mediante alianzas público-privadas para proteger a trabajadores informales, a las pymes, agricultores y a jóvenes emprendedores e innovadores.

Consideró que el país debe llevar el seguro a quienes hoy no lo tienen como son los trabajadores informales, pequeñas y medianas empresas, sector agrícola vulnerable al clima, mujeres emprendedoras y jóvenes innovadores.

El mandatario trató el tema en el inicio de la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro “Pensar en el futuro, liderar el cambio, asegurar lo esencial”, que lleva a cabo en le auditorio del Banco Central desde ayer y que termina hoy.

El jefe del Estado citó la importancia de elevar la participación del sector asegurador en el PIB de 1.8 a 3% o 4% para el año 2036, como indicador de madurez económica y fortalecerlo como una infraestructura silenciosa y amortiguadora frente a crisis, desastres naturales y volatilidad financiera.

Dijo que como parte del proyecto de nación Meta RD 2036 definió tres líneas de acción para transformar la industria aseguradora y citó la Estabilidad Macroeconómica, Inclusión y Políticas Públicas

Dijo que un sector asegurador fuerte y sólido significa más tranquilidad para las familias, más respaldo para los emprendedores y un país mejor preparado ante imprevistos.

“El seguro no es solamente un contrato. Es confianza organizada. Es solidaridad institucionalizada, es estabilidad convertida en instrumento económico. Cuando una sociedad amplía su cobertura aseguradora, no solo transfiere riesgos: construye confianza colectiva”, planteó el jefe de Estado.

Julio César Valentín, Superintendente se Seguros dijo que los países con mercados aseguradores sólidos están mejor preparados para garantizar estabilidad y crecimiento sostenible. Refirió que el Plan Meta RD 2036 busca duplicar la economía y el sector.