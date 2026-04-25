Presidente Luis Abinader entregará nueve obras

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader inaugurará este fin de semana nueve obras en las provincias de La Vega, Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez, entre estas siete carreteras y dos centros educativo; participará en la Feria Regional del Libro y la Cultura y tendrá un encuentro con jóvenes.

Hoy en La Vega inaugurará el tramo Alto del Aguacate–carretera Alto del Añil y la reconstrucción de las vías La Gina–Conuco Viejo–El Jobo y La Gina–Cementerio de Gina Hueca, en la localidad de Tavera.

En la provincia Santiago inaugurará las carreteras Sajoma–Pedregal–Los Montones–Guazuma y por mención el camino Rincón de Piedra–Carrizal.

Luego participará en la Feria Regional del Libro y la Cultura, en los jardines del Gran Teatro del Cibao, de Santiago.

Mañana Domingo el mandatario irá a la provincia Duarte donde inaugurará el corredor vial Cruce de Rincón–La Garza–Molinillo–El Jobo–Atronca–El Guayabo–La Reforma.

Más tarde se trasladará a la provincia María Trinidad Sánchez, donde supervisará los avances en los trabajos de construcción del malecón de la ciudad.

La visita del presidente Abinader a esa localidad incluye una reunión con jóvenes estudiantes de diversos centros educativos públicos y privados en el polideportivo de Nagua, con quienes conversará sobre responsabilidad social y la importancia de la formación académica para avanzar en la vida.

La jornada del jefe del Estado continuará con la inauguración de la carretera Cruce de Las Gordas–El Memizo en beneficio de las comunidades.

Luego visitará la comunidad de Río San Juan para inaugurar dos escuelas primarias una en la comunidad Copeyito y otra en la comunidad El Edén.