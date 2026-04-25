El Cibao bajo alerta: Ventarrones masivos marcan la "nueva normalidad" climática en RD

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Un sistema de fuertes vientos azotó la tarde de este viernes a cuatro provincias de la región del Cibao, dejando a su paso una estela de daños materiales y poniendo de relieve un cambio drástico en el comportamiento meteorológico de la isla.

Según la información provista por el analista meteorológico Jean Suriel, este evento fue el resultado de una combinación explosiva de factores: una vaguada, una baja presión transitoria, abundante humedad marina y aire caliente proveniente del mar.

El impacto en cifras: Ráfagas de hasta 100 km/h

El fenómeno se caracterizó por su rápida evolución, desarrollándose en un periodo de apenas 5 a 15 minutos. Las ráfagas registradas por el analista Suriel detallan la intensidad del evento en distintas localidades:

Valverde (Mao y Laguna Salada): 100 km/h

Villa Vásquez: 80 km/h

Veragua (Espaillat): 80 km/h

Montellano (Puerto Plata): 70 km/h

Gaspar Hernández: 60 km/h

Monte Cristi y Sosúa: 50 km/h

La "Nueva Normalidad" y el Cambio Climático

Jean Suriel advierte que estos episodios no son aislados, sino que forman parte de una "nueva normalidad" establecida en la última década en el Caribe. La frecuencia de ventarrones y microrráfagas (con vientos que oscilan entre los 50 y 150 km/h) ha aumentado debido al calentamiento global.

"Una atmósfera más caliente retiene más humedad, lo que provoca tormentas más severas con nubes cargadas de mayor energía", explicó.

El proceso físico detrás de estos desastres se debe a una evaporación acelerada. Al combinarse el enfriamiento repentino en las capas altas de la atmósfera con el calor extremo de la superficie, la lluvia y el aire "colapsan" hacia el suelo con una fuerza devastadora.

Daños reportados

Los efectos de este ventarrón masivo se han sentido con fuerza en la infraestructura y la economía local.

Entre los daños reportados se encuentran: Fuertes daños en diversas zonas de cultivo, derribo de tendido eléctrico, letreros y techos de viviendas. Además, gran cantidad de árboles caídos que obstaculizaron vías principales