Presidente Luis Abinader visita buque oceanográfico en puerto de SD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader visitó el buque oceanográfico RRS James Cook en el Puerto de Santo Domingo, según una nota, una de las embarcaciones científicas más avanzadas del mundo para la investigación marina profunda y que participa en el proyecto Geomarhis, orientado a fortalecer la gestión y protección de los recursos marinos del país.

El texto dice que el mandatario fue recibido por el capitán de la embarcación, James Marcus Gwinnell; los investigadores principales José Luis Granja Bruña y Alfonso Muñoz Martín, de la Universidad Complutense de Madrid; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos y la embajadora del Reino Unido en el país, Carol Van Der Walt.

Recibió una presentación del proyecto Geomarhis por parte del doctor en Geología José Luis Granja Bruña, del Departamento de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid, España, en la sala de conferencias del James Cook.

La exposición abarcó un estudio geofísico multiescala del margen costero de la República Dominicana, enfocado en la tectónica oblicua, la deformación compartimentada y los riesgos geológicos asociados. Granja explicó que disponen de 30 días de trabajo divididos en dos fases, inicia por las costas de Santo Domingo para luego hacer escala en Puerto Plata el día 18.

En la segunda recorrerán las zonas de Samaná y Manzanillo.

Al concluir el encuentro, Abinader recorrió las instalaciones, visitó el Puente de Mando, los laboratorios científicos e instrumentación oceanográfica, y la zona de equipos en la cubierta de popa. Un buque de referencia mundial. El RRS James Cook es reconocido globalmente por su capacidad para realizar estudios oceanográficos de alta complejidad.