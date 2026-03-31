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Movilidad

Prevé alza afecte consumo de combustibles

Puello indicó que, aunque hasta el momento no se ha observado una reducción en las ventas, es posible que tras el período de Semana Santa se refleje una leve merma

Combustible / Foto referencial

Combustible / Foto referencialFuente externa

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Mayelin Acosta Guzmán

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El vicepresidente ejecutivo de la empresa Petromovil, Yuri Puello, afirmó que el conflicto geopolítico entre Irán, Israel y Estados Unidos ha provocado un aumento muy significativo en los precios internacionales del petróleo, situación que podría impactar el consumo de combustibles en República Dominicana en los próximos meses.

Puello indicó que, aunque hasta el momento no se ha observado una reducción en las ventas, es posible que tras el período de Semana Santa se refleje una leve merma, ante el impacto que el alza de los combustibles tiene sobre el presupuesto de los consumidores. Señaló que ante alzas las personas tienden a modificar sus hábitos de movilidad.

Sobre el autor

Mayelin Acosta Guzmán

Periodista y economista graduada de la UASD. máster en Dirección y Organización de Proyectos de Nebrija y diplomados en Economía, ciberseguridad, turismo, periodismo digital, entre otros. Apasionada de curiosear con el mundo e informar veraz y oportunamente.
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