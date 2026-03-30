Prevé alza combustibles afecte su consumo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El vicepresidente ejecutivo de la empresa Petromovil, Yuri Puello , afirmó que el conflicto geopolítico entre Irán, Israel y Estados Unidos ha provocado un incremento significativo en los precios internacionales del petróleo, situación que podría impactar el consumo de combustibles en República Dominicana en los próximos meses.

Puello indicó que, aunque hasta el momento no se ha observado una reducción en las ventas, es posible que tras el período de Semana Santa se refleje una leve merma, ante el impacto que el alza de los combustibles tiene sobre el presupuesto de los consumidores.

Señaló que, ante el aumento de precios, las personas tienden a modificar sus hábitos de movilidad, compartiendo transporte o reduciendo desplazamientos para disminuir gastos.

No obstante, destacó que el subsidio aplicado por el Gobierno ha contribuido a amortiguar el impacto en los precios finales. “Aunque ha subido el precio del galón, el Gobierno sigue subsidiando el sector de combustibles para tratar de que el aumento afecte lo menos posible a la población”, indicó.

El ejecutivo aseguró que el suministro de combustibles está garantizado, debido a que las compras del país provienen principalmente de Estados Unidos, lo que, según explicó, reduce el impacto directo del conflicto en Medio Oriente.

Sostuvo que la Refinería Dominicana de Petróleol ha garantizado la disponibilidad del producto y ha aumentado su capacidad de almacenamiento, lo que permitiría mantener el abastecimiento durante el período de inestabilidad internacional.

“Está garantizado el combustible que vamos a tener. La población no debe tener ningún temor de que vaya a haber escasez”, afirmó.

Puello explicó que las empresas distribuidoras, incluido Petromovil, retiran combustible diariamente desde la refinería, por lo que no manejan reservas prolongadas, sino inventarios operativos de corto plazo.

Impacto en empresas

El vicepresidente ejecutivo de Petromovil señaló que el principal efecto del aumento en los precios se refleja en el capital de trabajo de las empresas y de los clientes, quienes deben disponer de más recursos para adquirir los mismos volúmenes de combustible.

Indicó que el incremento afecta tanto a distribuidores como a consumidores, aunque la demanda se mantiene estable por el momento.

La empresa cuenta con más de 760 empleados y más de 50 estaciones de combustible, dedicadas a la comercialización de combustibles líquidos.

Puello reiteró que, pese al escenario internacional, el mercado local continúa operando con normalidad y sin señales de desabastecimiento, aunque advirtió que la situación seguirá siendo volátil mientras persista el conflicto geopolítico.

Puello ofreció estos detalles durante una conferencia de prensa para explicar sobre la calidad de los combustibles que comercializa Petromovil, donde afirmó que informes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) avalan el cumplimiento de los parámetros establecidos.

La empresa acusó al creador de contenido Jefte Ventura de manipular esos datos como parte de una campaña de descrédito y señaló que las acciones legales buscan proteger su reputación y actividad comercial.