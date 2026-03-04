Primeros 199 especialistas para agilizar gestión pública y reducir burocracia

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) graduaron ayer a 199 servidores del Estado de 76 instituciones, que cursaron la Maestría en en Gestión Pública y Gobernanza, en una ceremonia que encabezó el presidente Luis Abinader, calificada como histórica.

“La formación y la capacitación de los servidores públicos no es un lujo ni es un complemento. Es una cuestión crucial para la profesionalización del Estado”, dijo el mandatario, en la ceremonia realizada en el Aula Magna de la UASD.

La maestría está estructurada en cuatro áreas: Gestión de Proyectos, Innovación y Transformación Digital, Gestión de Recursos Humanos y Finanzas públicas y Transparencia y Sostenibilidad de la Acción Gubernamental.

El presidente Abinader también anunció la nueva cohorte, ahora con 500 nuevos participantes. “Este es un inicio y no se va a detener hasta profesionalizar la administración pública”, por lo que impartió instrucciones al INAP y a la UASD para que inicien el proceso.

“Hoy celebramos mucho más que la culminación de una maestría. Hoy celebramos un compromiso renovado con la República Dominicana” y dijo que la articulación entre la academia y el Estado es clave para el desarrollo nacional.

Refirió que la creación de ese programa enfrentó múltiples obstáculos administrativos que retrasaron sus inicios por casi dos años por trámites y regulaciones del sistema de gestión público.

No obstante, afirmó que esa experiencia impulsó el fortalecimiento de la iniciativa gubernamental orientada a simplificar procesos y reducir la burocracia para hacer más ágil la gestión pública.

Reconoció que la administración pública es cada vez más compleja, por los acelerados cambios tecnológicos y por ciudadanos más exigentes, por lo que no hay espacio para la improvisación ni voluntarismo, sino, que se requiere profesionalidad para responder con efectividad.

Exhortó a los graduandos a asumir un rol transformador dentro del Estado, debido a que República Dominicana necesita servidores públicos capaces de convertir la complejidad en soluciones, burocracia en eficiencia y distancia institucional en una gestión más cercana.

“Que esta graduación no sea un punto final, sino, un punto de partida”, dijo.

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán, sostuvo que la gestión pública, sustentada en una gobernanza sólida, es el baluarte ético y competitivo de un buen gobierno. Refirió que hace exactamente dos años el Estado dominicano y la UASD iniciaron ese programa de alto nivel.

Gregorio Montero Montero, director del INAP, afirmó que ese programa de posgrado es una muestra concreta del compromiso del mandatario con la profesionalización del servicio público dominicano.

Afirmó que la gobernabilidad en el siglo XXI exige democracia y gobernanza democrática, principios que deben reflejarse en la academia y en el ejercicio de la función pública.

Carlos Daniel Taveras de Moya habló en nombre de los graduando y citó el impacto positivo de la formación profesional del servidor público.