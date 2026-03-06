Productores agrícolas piden el arreglo de carreteras

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

- Productores agrícolas y dirigentes comunitarios de distintos sectores del distrito municipal Las Placetas, demandaron ayer del Gobierno central viabilizar y mejorar las carreteras que conectan varias comunidades, a los fines de que les permita transportar sus productos hacia la ciudad de manera más rápida y segura.

Explicaron que no desean abandonar sus tierras productivas, ya que cientos de familias dependen directamente de la siembra y comercialización de alimentos.

Asimismo, destacaron que la producción agrícola de la zona, tales como banano, café, yautía, plátanos, entre otros rubros, representa un importante aporte a la economía local y al abastecimiento de productos agrícolas en los mercados de la región.

Ignacio Bautista, director provincial del Instituto Dominicano del Café (Indocafé), quien fungió de asesor de los demandantes, manifestó que el arreglo de las carreteras no solo irá en beneficio de los productores de la zona, sino de los estudiantes y toda la comunidad que necesita trasladarse de un lugar a otro por diferentes razones.

Los agricultores y los dirigentes comunitarios solicitaron a la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, servir de intermediaria ante su reclamo al Gobierno.