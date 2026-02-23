Empresas dispuestas comprar papas de República Dominicana

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, informó que importantes empresas locales están dispuestas a comprar bajo contrato parte de los productos que se cultivan en el país.

El funcionario indicó que como parte de esa nueva visión de acompañamiento y apoyo por parte del presidente Luis Abinader, se reunió con ejecutivos de Frito-Lay y del grupo CCN, quienes están dispuestos a comprar bajo contrato papa y otros rubros agrícolas como forma de contribuir a la protección del mercado local.

Espaillat declaró de alta prioridad la protección a la producción nacional y exhortó a los productores que tienen a Agricultura como aliada para tomar decisiones basadas en estudios de mercado, criterios técnicos y sostenibilidad económica, promoviendo una agricultura competitiva, organizada y alineada con las oportunidades reales de comercialización.

Al encabezar junto a otros funcionarios el inicio formal de la recolección de papa en Constanza, Espaillat llamó a los productores a cultivar variedades de alto valor comercial para poder garantizar un mercado seguro.

Dijo que “la agricultura se debe manejar como una empresa y producir más a menor costo”. Expresó que “los picos no son buenos. Si van hacia arriba afectan a los consumidores y si van abajo a los productores. Por eso es vital mantener el equilibrio, manteniendo la rentabilidad justa al productor sin afectar al consumidor’’.