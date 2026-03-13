Profamilia cumple 60 años “y responde a necesidades mujeres”

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

“La Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (Profamilia) siempre ha tratado de responder a las necesidades de las mujeres. Siempre de frente, haciendo lo posible por satisfacer sus necesidades de salud”, afirma Magaly Caram, quien no solo es directora ejecutiva de la entidad, sino el timón del centro de apoyo en que se ha convertido Profamilia.

Este 14 de este mes, la entidad cumple 60 años de existencia y muchas mujeres y hombres han formado los equipos en el marcado éxito y la constante asistencia a las familias de escasos recursos, para que accedan a métodos anticonceptivos.

Caram, activista, defensora de los derechos sexuales de las mujeres, ha puesto sus conocimientos de socióloga, filántropa y escritoras a los mejores intereses de las mujeres, en la labor base, de investigaciones.

Destaca las investigaciones sociales y sociodemográficas, con las que responden a lo que la gente quiere y lo que las mujeres necesitan. “Profamilia trata de tener, siempre, el oído en el corazón de las mujeres”. Con la persistencia y decisión que la caracteriza, indica que en esta asociación para la familia se ha brindado, se ha esforzado y continúa esforzándose, cada vez más, en tratar de ofrecer educación y servicios de calidad y con calidez. “Nosotros creemos que nuestro trabajo tiene que estar en responder a las necesidades que la gente tiene, y eso, la gente lo valora mucho”.

Caram tiene experiencias personales de casos, ya que conversa con las usuarias en las clínicas de servicios que operan en distintos lugares del país, a las que les pregunta “¿Qué quieren, qué necesitan?”.

En base a las respuestas que les dan las mujeres que son asistidas, es que han ido, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, tratando de responder a las necesidades que las usuarias de los servicios plantean.

Precisa que la más reciente petición les llegó de las mujeres que tienen discapacidad, las cuales, en varias ocasiones, se les han quejado de lo difícil que les resulta acceder a los servicios, debido a sus limitaciones físicas.

En este punto, añade que desde hace un tiempo, Profamilia adaptó todas sus clínicas y sus servicios a las condiciones de las mujeres con discapacidad, y esto ya es parte de su política institucional. “Hemos instalado rampas, ascensores, los baños se han adecuado para una silla de ruedas”, declaró mientras describía el progreso que han tenido en la gestión.

Aniversario de Profamilia 14 de marzo

La institución no gubernamental data del año 1966. Surge para la promoción de la planificación familiar. Con el nombre de la doctora Evangelina Rodríguez (primera médico dominicana, 1879-1947), inició la clínica de proyecto modelo en el año 1968, en el Hospital Francisco Moscoso Puello.

El 28 de mayo de 1986 se trasladó al área donde se encuentra. Son muchos los voluntarios que han hecho de pioneros para desarrollo de Profamilia, no citados por razones de espacio.

El voluntariado, desde 1966, establece las políticas de la institución (Junta Directiva), ejecutorias y procedimientos, por medio de sus estatutos, asamblea general y los reglamentos. La dirección ejecutiva es la máxima autoridad gerencial y administrativa. Caram asegura que el voluntariado fortalece la gobernanza y perspectiva de los derechos.

Profamilia es inclusiva. La fundaron los reverendos Donald Dodd, su esposa, Anabelle Dodd y Alejandro Figueroa, de la Iglesia Evangélica Dominicana.