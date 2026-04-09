Propeep cumple sueño de un hogar digno a familia de Los Guandules

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El director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, encabezó la entrega de una vivienda digna a una familia de escasos recursos en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional, dando respuesta oportuna a una situación de vulnerabilidad generada tras un incendio que afectó su antiguo hogar.

Durante el acto, el director de Propeep estuvo acompañado por la subdirectora de la institución, Yenny Chaljub, junto a quien reiteró el compromiso del Gobierno dominicano de continuar llevando soluciones concretas a las comunidades más necesitadas, impactando de manera directa la vida de las personas y promoviendo la dignidad humana a través de acciones solidarias y sostenibles.

La familia beneficiada está encabezada por el señor Freddy Fermín y su esposa Geovanny Mosquea, quienes residen junto a sus tres hijos.

La vivienda que fue destruida por el siniestro estaba ubicada en la calle Respaldo 17, del sector Los Guandules, dejando a la familia en condiciones de alta vulnerabilidad.

Director de Propeed hablando con la familia

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el director de Propeep, Rober Polanco, explicó que tan pronto recibió el llamado de Pedro Rosario, presidente de la Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU), “quien nos informó sobre el incendio que afectó esta vivienda. De inmediato asumimos el compromiso de acudir en auxilio de esta familia. Dimos seguimiento al proceso, realizamos la licitación correspondiente y, una vez adjudicados los materiales, instruimos a nuestros equipos a ejecutar esta obra con rapidez, para devolverle la tranquilidad a un joven trabajador que lucha por sacar adelante a su familia.

“Quiero decirles que este no será un esfuerzo aislado. Por disposición del presidente Luis Abinader y a través de Propeep, estamos trabajando en un proyecto de transformación urbana que impactará sectores vulnerables como este, incluyendo Los Guandules, La Ciénaga, Gualey, barrio Enriquillo y autopista 6 de Noviembre de Santo Domingo Oeste, entre otros, devolviendo dignidad a miles de familias.

Afirmó que de estos barrios salen hombres y mujeres de bien; “Y no importa que vivan en la ribera del río, no importa que vivan en el barrio con las casas ya corroídas por el óxido, porque en estos sectores viven gente trabajadora, humilde, que cree en su país. Y lo menos que podemos hacer es brindarles un abrazo solidario y oportunidades reales para vivir con dignidad”

Imágenes de la casa

Polanco reiteró el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de seguir llegando a cada rincón donde haya una familia que necesite apoyo.

La nueva vivienda, construida por la institución como parte de su compromiso con la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las comunidades más necesitadas, cuenta con una extensión de 38 metros cuadrados. La misma dispone de dos habitaciones, sala-comedor, cocina, baño y galería, y fue entregada completamente equipada con los enseres básicos para garantizar condiciones de vida dignas al beneficiario.

Como parte de la intervención integral, Propeep también realizó la construcción de un techado en la vivienda contigua, así como labores de embellecimiento del entorno, contribuyendo a mejorar no solo el hogar entregado, sino también el espacio comunitario en el que reside la familia beneficiada.

Palabras agradecimiento beneficiarios



Mientras, en nombre de la familia beneficiada, Freddy Fermín, tras agradecer el apoyo recibido, dijo,

“Hoy puedo decir que Dios es grande, bueno y poderoso. Todo ha obrado para bien. Lo que estoy recibiendo ahora es incluso mejor de lo que tenía antes, y por eso le doy toda la gloria a Dios. Gracias a nuestro presidente Luis Abinader, al director de Propeep. De corazón, muchas gracias por todo lo que han hecho por mí y por mi familia.”

La actividad contó, además, con la presencia de numerosos vecinos y líderes comunitarios del sector.