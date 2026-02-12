Prospecto de béisbol que murió en laguna de Guanuma compartía junto a otros cinco adolescentes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, investigan las circunstancias en que perdió la vida un adolescente de 15 años que presuntamente se ahogó la tarde del miércoles en una laguna ubicada en el sector Guanuma, Sierra Prieta, municipio La Victoria, en Santo Domingo Norte, detrás de la academia de béisbol donde practicaba junto a varios compañeros.

La víctima fue identificada como Yansel Rincón, un prospecto de béisbol cuyo cuerpo fue recuperado del referido afluente, próximo al estadio donde realizaba entrenamientos.

De acuerdo con versiones preliminares, el joven compartía con otros cinco adolescentes.

La Policía Nacional informó que los menores presentes en el lugar serán entrevistados por el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, como parte del proceso para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, si las hubiera.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, indicó que se desarrollan las investigaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del hecho, al tiempo que expresó condolencias y solidaridad con los familiares del menor ante esta trágica pérdida.