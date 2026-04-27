Evelina García presenta “Sin Guiones”, espacio de crecimiento, sanación y salud metal

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La comunicadora e influencer Evelina García presentó “Sin Guiones”, una propuesta digital centrada en la salud mental, las emociones y la vida cotidiana, abordadas desde una perspectiva directa y sin artificios.

El proyecto surge como una iniciativa que busca abrir espacio a conversaciones que, con frecuencia, quedan relegadas en el entorno mediático, como la dinámica familiar, los procesos emocionales y la gestión del bienestar personal. A través de episodios semanales, García comparte experiencias, reflexiones y aprendizajes construidos desde su propia vivencia.

“Con los años entendí que si no estamos bien por dentro, nada afuera se sostiene”, señala Evelina, al referirse a la base conceptual del proyecto. En ese sentido, explicó que su interés es retomar su presencia en los medios de comunicación con una propuesta que trascienda el entretenimiento y aporte contenido útil.

“Sin Guiones” se desarrolla como un espacio de conversación abierta, donde se abordan temas cotidianos desde una mirada honesta, sin estructuras rígidas, permitiendo que la audiencia se identifique con distintas realidades y procesos personales.

Evelina García presenta “Sin Guiones”Fuente externa

La iniciativa también tiene un componente espiritual, que forma parte del enfoque con el que fue concebida. García explicó que el proyecto nace de una inquietud personal por crear un contenido que no solo le representara, sino que también pudiera servir de apoyo para otras personas.

En una siguiente etapa, el espacio contempla la integración de especialistas en áreas como la psicología y el bienestar, con el objetivo de ampliar la discusión y ofrecer una visión más completa de los temas tratados, sin perder la cercanía que caracteriza el formato.

La propuesta se distribuye a través de plataformas digitales, donde los episodios se publican cada jueves. Desde su lanzamiento, “Sin Guiones” comienza a posicionarse entre usuarios interesados en contenidos enfocados en el desarrollo personal y la salud emocional.

El proyecto está disponible en las cuentas @evelinagarciaa y @singuionesrd, donde además se comparte material complementario y fragmentos de cada entrega.