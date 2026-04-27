ETED realizará mantenimiento en líneas eléctricas: corte de servicio en varias comunidades del sur

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este lunes 27 de abril, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., realizará trabajos de mantenimiento preventivo en las líneas 69 kV Goya – Pizarrete y 69 kV Madre Vieja – Palamara, para fortalecer la estabilidad del servicio eléctrico en la zona sur.

Durante las labores en la línea Goya – Pizarrete, se afectará el servicio en Las Lagunas, Yaguate, Ingenio Nuevo, El Corte, Lucas Díaz y Najayo, en San Cristóbal, así como en Ingenio CAEI y el acueducto INAPA SCN.

En tanto, los trabajos en la línea Madre Vieja – Palamara impactarán la comunidad de Madre Vieja, además de la empresa Sodocal y, de forma transitoria, Zona Franca Nigua, Argos Dominicana y Alambres Dominicanos.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas, y destaca que estos trabajos son fundamentales para la seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.