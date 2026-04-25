ITLA y OIM actualizan proyecto para combatir la trata de personas en República Dominicana

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El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en República Dominicana sostuvieron un encuentro encabezado por el rector Jimmy Rosario y la jefa de misión, Alba Goycochea, con el objetivo de dar seguimiento y actualizar los avances de sus iniciativas conjuntas.

La jornada se centró en el proyecto “Uso de tecnología e innovación para prevenir e investigar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en República Dominicana”, una iniciativa que busca aprovechar el potencial tecnológico para enfrentar estos delitos de manera más efectiva.

Durante el encuentro, se compartieron ideas, avances y próximos pasos del proyecto. Se destacó el papel activo del ITLA a través de la asesoría tecnológica y la participación de sus estudiantes en la creación de propuestas innovadoras orientadas a soluciones reales. Estas iniciativas contarán con el acompañamiento de especialistas, así como con la articulación de entidades del sistema de justicia y organismos gubernamentales.

Por la OIM participaron Gumercindo Vásquez, coordinador de Programas; Suleika Polanco, asistente de Comunicaciones; y Viaily Pérez, asistente ejecutiva de la Jefatura de Misión.

En representación del ITLA asistieron Juan Matos, vicerrector de Extensión y Desarrollo; María Mercedes, directora de Planificación y Desarrollo; y Víctor Mota, analista de planificación.

Este espacio de trabajo refuerza la colaboración entre ambas instituciones, apostando por la innovación, el conocimiento y el talento joven como herramientas clave para generar impacto y contribuir a una sociedad más segura.