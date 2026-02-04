Allanamiento en Villa Altagracia permite ocupar armas y otros objetos

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

BONAO.-Fue llevado a cabo de un allanamiento como parte de una investigación desarrollada por la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel) perteneciente a esta Dirección Regional Cibao Sur, en coordinación con el Ministerio Público, en una vivienda ubicada en el kilómetro 61 de la autopista Duarte, en el distrito municipal San José del Puerto, municipio de Villa Altagracia.

La intervención inició a las 6:12 de la mañana, amparada en la orden de allanamiento número 2026-AJ0005147, y fue ejecutada en una residencia vinculada al ciudadano Franklin Lara Maleno, portador de la cédula de identidad número 068-0046399-1.

La vivienda, construida de block y madera, techada en zinc, con fachada de colores amarillo y mamey, y un portón frontal de malla color rojo, fue inspeccionada en presencia de representantes del órgano persecutor.

Durante el registro, en el techo de zinc del área del garaje fue encontrada una escopeta calibre 12, marca Winchester, de color negro, con culata y empuñadura marrón, cuya numeración no era legible. Asimismo, en la habitación principal, sobre una mesita de noche, fueron ocupadas varias prendas de uso militar, entre ellas dos gorras y tres guerreras de camuflaje.

También se encontraron 18 cartuchos, de los cuales dos presentaban señales de haber sido disparados, así como dos armas blancas, consistentes en un machete y un cuchillo de gran tamaño.

La diligencia concluyó a las 6:45 de la mañana sin que se produjeran incidentes. Todo lo ocupado fue puesto bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.