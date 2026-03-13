Anuncian la cruzada evangelística “Victoria 2026” en San Pedro de Macorís

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El Centro de Desarrollo de Liderazgo Ciudad de la Esperanza, dio los detalles sobre la Cruzada Evangelística “Victoria 2026” que se realizará el viernes 20 de este mes de marzo en el área de campo y pista del Complejo Deportivo de San Pedro de Macorís a partir de las 6:30 de la tarde.

En el evento cristiano estará predicando la palabra de Dios el pastor Paul Daugherty, quien viene de los Estados Unidos, mientras que la parte artística estará a cargo del Grupo Grace, Rosa Karina y Levitas del Trópico.

Los detalles de la actividad fueron ofrecidos por Claribel Ramírez, del equipo organizador, en un encuentro con la prensa efectuado en el local de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas, quien señaló que antes de la cruzada del día 20, tienen programadas varias actividades alusivas a la misma, por lo que han preparado equipos de trabajo, entre ellos, de publicidad, intercesión, ornato, protocolo, seguridad, servidores, así como discipulado y seguimiento.

Dijo además, que para el 18 de este mes tienen programada una cena con pastores y líderes, en el Centro de Desarrollo de Liderazgo Ciudad de la Esperanza, en la comunidad H3 de Juan Dolio, municipio Guayacanes a las 6:30 de la tarde, donde el pastor Paul Daugherty y su esposa estarán disertando una importante conferencia de preparación espiritual, y el 19 realizarán un culto de adoración a Dios en la Iglesia de la Cristianización, donde tendrá la exhortación de la palabra de Dios el pastor Daugherty.

La presidenta de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas, pastora Dorca Dilenia Carbucia, tuvo a su cargo la oración a Dios para iniciar el encuentro, las palabras de bienvenida por el pastor Bienvenido Mercedes, mientras que el pastor Alberto Reyes habló sobre la historia del Ministerio Victory.

De su lado, Ángel Luis Francisco, director del Centro de Desarrollo de Liderazgo Ciudad de la Esperanza, dijo que el objetivo de la “Cruzada Victoria 2026”, es bendecir a la ciudad de San Pedro de Macorís, causar un impacto positivo en la sociedad, donde las personas que aún no conocen a Cristo puedan cambiar y transformar sus vidas.

Indicó que van a recorrer los sectores de esta ciudad llevando comida y predicando la palabra de Dios, ya que su interés es causar un gran impacto y traer el reino de Dios a San Pedro de Macorís, y que esta provincia en temas de espiritualidad, organización y bendición, sea referente de las demás provincias del país.