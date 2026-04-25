Cae abatido Ambiorix Castillo Paulino (Chichi) tras enfrentar agentes del DICRIM en Bonao

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

La Policia Nacional informo que la madrugada de este viernes cayó abatido Ambiorix Castillo Paulino, conocido como “Chichi”, en un hecho ocurrido en el sector Caracol Banana de Bonao, luego de enfrentar a miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Policía Preventiva.

“Chichi”, residente en el sector Los Transformadores, era buscado por varios hechos pendientes con la justicia y, según las informaciones, al momento de la intervención intentó enfrentar a los agentes con un arma de fabricación casera, resultando herido de gravedad.

Fue trasladado al Hospital Pedro Emilio de Marchena de esta ciudad, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

Ciudadanos han resaltado el excelente trabajo realizado por los agentes del DICRIM en Bonao, quienes actuaron de manera rápida y efectiva para evitar mayores consecuencias y seguir fortaleciendo la seguridad en el municipio.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.