Corte de San Juan celebra eliminación total de la mora judicial

San Juan de la Maguana, R.D.- Dentro del marco de la conmemoración del Día del Poder Judicial, Ernesto Ramírez, juez segundo sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de San Juan de la Maguana, resaltó los avances históricos alcanzados en la administración de justicia en esta demarcación, al destacar la eliminación total de la mora judicial y el fortalecimiento del talento humano.

El magistrado Ramírez, durante la audiencia solemne que se celebró en el Palacio de Justicia de esta provincia, señaló como el principal hito, el hecho que el 100 % de los tribunales del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana operan con “cero mora”, convirtiéndose en el primer departamento del país en alcanzar y sostener este logro. Indicó que, como resultado de este desempeño, todas las salas fueron certificadas el 3 de octubre de 2025 por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, en reconocimiento a la gestión eficiente y sostenible.

“En San Juan de la Maguana hemos asumido que respetar el tiempo de las personas es, en esencia, respetar sus derechos. Es por ello, que celebramos un hito sin precedentes: la eliminación de la mora estructural, y este logro se refleja en un porcentaje de respuesta a las solicitudes que alcanza la excelencia”, expresó el juez de Corte.

Asimismo, recalcó que este resultado es fruto de la planificación estratégica, la supervisión constante y el compromiso del talento humano que integra la jurisdicción. En ese sentido, resaltó que numerosos jueces y juezas obtuvieron calificaciones sobresalientes de 100 puntos en las evaluaciones de desempeño, así como el reconocimiento formal a servidores judiciales por parte del Consejo del Poder Judicial, fortaleciendo una carrera judicial basada en la integridad.

Ramírez enfatizó, además, que en San Juan la visión de la justicia no se limita a la eficiencia administrativa, enfocándose también en su dimensión humana, en la que se destaca la consolidación de la cultura del acuerdo como mecanismo de resolución ágil de conflictos, la interoperabilidad tecnológica que permite una tramitación rápida y trazable de órdenes de libertad, y el fortalecimiento de los centros de entrevista forense para la protección de niños, niñas y mujeres.

Con relación al eje transparencia, aseguró que el Poder Judicial se abre a la mirada del país, conscientes de que ser transparentes genera la confianza necesaria para la legitimidad democrática. “Todo lo que hacemos es medible y está documentado”, puntualizó.

Al finalizar su alocución dijo que el Plan Justicia del Futuro 2034 es su hoja de ruta, y aseguró que se dirigen hacia metas más ambiciosas, resumidas en una justicia cero mora permanente y con servicios 100% digitales.

Entre las actividades conmemorativas al 7 de enero, tras la audiencia solemne, fue celebrada una misa roja en la Catedral San Juan Bautista y, posteriormente, se depositó una ofrenda floral en el busto del parque Juan pablo Duarte de la ciudad. Dichas actividades fueron respaldadas por las autoridades civiles, militares y religiosas de la provincia, así como por los gremios profesionales y representantes de la sociedad civil.