Destruye decenas de tragamonedas

Santiago.-La Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento de Investigaciones Especiales, destruyó ayer decenas de máquinas tragamonedas ocupadas durante múltiples operativos ejecutados con el apoyo de la Sub-Dirección Regional Cibao Central de Inteligencia (Dintel) y la Policía Preventiva.

Durante las pesquisas realizadas en colmados, cafeterías, billares, bancas de loterías y otros comercios no autorizados para operar máquinas tragamonedas, se incautaron 64 de estas máquinas de azar con sus respectivas tarjetas o software, las cuales fueron destruidas.

La directora del departamento responsable que llevó a cabo la operación, fiscal Merary Guzmán, informó que por parte del Dintel estuvo coordinando el teniente coronel de la Policía Vladimir Félix García Santos.

Indicó que mantener estos artefactos en los citados comercios constituye una violación a la Ley 29-06.

La fiscal resaltó el apoyo que recibieron de las comunidades impactadas, ya que los residentes en los sectores populares exhibieron un alto nivel de conciencia respecto al impacto negativo que tienen los juegos de azar en sus demarcaciones.