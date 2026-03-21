Entregan vivienda remozada a familia afectada por incendio en San Cristóbal

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La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) entregó este jueves una vivienda completamente remozada y equipada a una familia de escasos recursos del sector Pueblo Nuevo, en la provincia de San Cristóbal, como parte de sus acciones sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de hogares vulnerables.

La intervención del Gobierno se produjo luego de que la casa resultara destruida por un incendio, situación que motivó una respuesta inmediata para restablecer condiciones dignas a la familia afectada.

La entrega fue encabezada por el director de la entidad, Robert Polanco, quien destacó el compromiso del Gobierno en llevar soluciones concretas a las comunidades que más lo necesitan, especialmente en casos de emergencias.

Propeep

Polanco resaltó que está acción corresponde al compromiso asumido por el presidente Abinader durante la celebración del Gobierno Contigo, en el municipio de San Cristobal.

"Trabajamos cumpliendo la palabra empeñada del nuestro presidente Luis Abinader, atendiendo grandes proyectos como soluciones puntuales que devuelven dignidad a la gente" precisó Polanco.

De su lado, la presidenta de la Junta de Vecinos, Simón Bolívar, Maritza Niña, agradeció al presidente Luis Abinader, por la construcción y entrega de esta vivienda que fue solicitada en el marco de la celebración del "Gobierno Contigo".

Mientras que la familia integrada por Enrique Nova y Fátima Capellán, le dieron la gracias al presidente Abinader, a Robert Polanco, y demás autoridades por convertir un momento triste y sin esperanza, a un momento de alegría y con esperanza.

La vivienda intervenida cuenta con una construcción de 80.56 metros cuadrados, distribuidos en sala, comedor, cocina, dos habitaciones, baño, galería y área de lavado.

Imágenes de la casa

Además fue rehabilitada la casa de forma estructural y entregada completamente amueblada, garantizando condiciones dignas para sus beneficiarios.

Entre los trabajos realizados figuran el pañete de toda la casa, la sustitución de muros afectados por el incendio, pintura general, colocación de pisos, cambio total del techo y la instalación de puertas y ventanas nuevas y se realizó una intervención integral del baño.

Con esa entrega, Propeep reafirma su misión de impactar de manera directa a las comunidades más necesitadas, llevando soluciones rápidas y efectivas que contribuyan al bienestar social y al desarrollo humano.

El acto de entrega contó con la participación de la gobernadora civil provincial, Pura Casilla, los vecinos y líderes comunitarios.