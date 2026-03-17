Robert Polanco destaca eficiencia de JCE en proceso de emisión de la nueva cédula

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El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, recibió este lunes su nueva cédula de identidad y electoral, acto donde destacó la eficiencia con que la Junta Central Electoral (JCE) desarrolla la entrega del documento.

Tras completar el procedimiento y recibir su cédula de manos de Prado López Cornielle, suplente del presidente del organismo, Polanco resaltó, además, la rapidez del proceso y el trato del personal responsable de tomar los datos a los ciudadanos y de la entrega de las cédulas.

“Es un proceso ágil, rápido y con atenciones de primera del personal que tiene la responsabilidad de tomar las huellas y entregar las cédulas”, expresó el funcionario al referirse a su experiencia durante la obtención del nuevo documento de identidad.

Robert Polanco

El funcionario felicitó a las autoridades del organismo electoral por la organización del proceso y a todo su equipo de trabajo por tanta eficiencia y la rapidez con que entregan la nueva cédula.

Polanco exhortó a la ciudadanía a que tan pronto inicie la entrega general, a partir de este 12 de abrir, acudir a los centros habilitados para realizar el trámite de renovación del documento, ya que considera es de suma importancia de contar con una identificación actualizada.

“Insto a los dominicanos y dominicanas a que obtengan su nueva cédula de identidad y electoral. Así que ya yo tengo la mía”, expuso.