FITUR impulsa conectividad aérea y turismo en Santiago, según alcalde Ulises Rodríguez

El alcalde Ulises Rodríguez afirmó este lunes que la participación de Santiago en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) comienza a generar resultados tangibles, reflejados en el fortalecimiento del turismo, el incremento de la conectividad aérea y el creciente reconocimiento internacional de la ciudad.

Rodríguez señaló que, por segundo año consecutivo, Santiago tuvo una presencia activa, articulada y estratégica en FITUR, con la participación de autoridades, empresarios e instituciones comprometidas con el desarrollo económico y turístico del municipio. “Nunca antes Santiago había tenido esta proyección en FITUR, y hoy los resultados comienzan a verse”, expresó.

El ejecutivo municipal destacó que uno de los principales logros derivados de esta proyección internacional es el inicio formal del turismo en Santiago, evidenciado en la llegada creciente de visitantes y la alta ocupación hotelera que registran los establecimientos de la ciudad.

En materia de conectividad aérea, el alcalde anunció avances históricos. “Hoy podemos hablar de resultados concretos como la apertura de vuelos. Se han anunciado tres vuelos directos entre Santiago y Madrid, que no existían antes de FITUR, conectándonos directamente con Europa”, precisó. Asimismo, informó que esta semana la aerolínea Copa Airlines inaugurará sus vuelos desde Santiago, y que en los próximos días se anunciará otra ruta internacional estratégica.

“Si no hay conexión, no hay turismo. Y el turismo genera empleo, oportunidades, riqueza y dinamiza la economía”, enfatizó Rodríguez.

Resalta visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast

El alcalde también resaltó la primera visita internacional del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien eligió a Santiago como puerta de entrada a la República Dominicana tras su elección, así como la reciente visita de la gobernadora del estado de Nueva York por esta misma ciudad. A su juicio, estos hechos evidencian que “algo importante está pasando con Santiago”.

Rodríguez relató que durante su conversación con el mandatario chileno, este reconoció los avances de la ciudad, destacando su limpieza, organización y belleza urbana, lo que consideró una muestra de confianza y un reconocimiento al proceso de transformación que vive Santiago.

Finalmente, el alcalde valoró la presencia y respaldo del presidente Luis Abinader, señalando que su liderazgo ha sido clave para proyectar a Santiago y a la República Dominicana en el escenario internacional. “Nuestro país es hoy un referente por su desarrollo económico, estabilidad social y respeto a la democracia y a los procesos electorales”, concluyó.