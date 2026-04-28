INABIE interviene Sabana Perdida con jornada de salud

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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) lleva a cabo una Jornada de Salud Integral en Sabana Perdida, beneficiando a más de mil estudiantes de distintos centros educativos, como parte de sus esfuerzos por fortalecer el bienestar de la población estudiantil.

La iniciativa impacta a alumnos de la Escuela Primaria Marañón I, así como de los centros educativos Cardenal Sancha (Fe y Alegría), María Teresa Mirabal (Fe y Esperanza), María Teresa Mirabal y el Centro Cristiano de Educación para Sordos, quienes reciben atenciones en diversas áreas de la salud.

Durante un recorrido por la jornada, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, reafirmó el compromiso de la institución de acercar servicios médicos esenciales a las comunidades educativas.

“Con esta jornada seguimos garantizando atención oportuna y de calidad para los estudiantes. Para este 2026, tenemos programadas más de 10 jornadas integrales a nivel nacional. Ya hemos realizado cuatro y proyectamos beneficiar a más de medio millón de alumnos del sistema educativo público”, expresó.

El INABIE destacó que estas jornadas están enfocadas en la prevención, el diagnóstico temprano y la atención oportuna, con el objetivo de reducir las barreras de acceso a servicios médicos y contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes.

Estudiantes beneficiados

Servicios ofrecidos



En el área de salud bucal, el equipo médico del INABIE realiza procedimientos como restauraciones dentales, extracciones, profilaxis, aplicación de flúor y evaluaciones especializadas.

En salud visual, los estudiantes son evaluados mediante oftalmoscopia, autorefracción, pruebas de lentes y tonometría. Aquellos que requerían corrección visual recibieron la prescripción y, posteriormente, los lentes fabricados por la institución.

Asimismo, en medicina auditiva realizan audiometrías y adaptación de auxiliares auditivos, los cuales son entregados de manera inmediata a quienes los necesitaban.

En el componente de salud preventiva y nutricional, efectúan chequeos generales y suministran medicamentos para afecciones comunes en edad escolar.

Valoración de la comunidad



Estudiantes beneficiados

Padres y tutores destacaron el impacto positivo de la jornada. Flogenly Sajuin, madre de un estudiante beneficiado, resaltó la importancia del apoyo recibido.

“Mi hijo tiene problemas de la vista y gracias a esta ayuda podrá aprender mejor. No siempre contamos con los recursos para consultas médicas, por lo que esto representa una gran oportunidad para su desarrollo”, manifestó.

De igual forma, la directora del centro educativo, Santa Reyes, calificó la jornada como un respaldo significativo para la comunidad escolar.

“Esta iniciativa permite que los estudiantes reciban atenciones de salud sin interrumpir su proceso educativo, además de representar un alivio para muchas familias”, señaló.

Durante el recorrido, el director ejecutivo del INABIE estuvo acompañado por el director de Salud y Nutrición de la institución, Luis Lizardo; la directora de la Regional 10 de Educación, Dominga Mosquea; la directora del Distrito Educativo 10-02, Lucibel Silva; los subdirectores de Promese/Cal, Andrea Difó y Carlos Padilla, y la regidora Adalgisa Núñez.

Con este tipo de acciones, el INABIE reafirma su compromiso de garantizar mejores condiciones de salud para los estudiantes, contribuyendo con su aprendizaje y desarrollo integral.