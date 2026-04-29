5 enseñanzas de Madre Teresa que siguen vigentes hoy

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Años después de su muerte, el legado de la Madre Teresa continúa marcando a generaciones en todo el mundo.

Su vida, dedicada al servicio de los más pobres, dejó enseñanzas simples pero profundamente transformadoras, que hoy siguen siendo relevantes en una sociedad marcada por el individualismo y la prisa.

A continuación, cinco de sus lecciones más vigentes:

1. “No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz.”

Cada encuentro humano es una oportunidad para dejar algo bueno en el otro. A veces no se trata de grandes acciones, sino de una palabra amable, una sonrisa o escuchar con atención.

2. “Ningún fracaso debe desanimar…”

El valor no está solo en lograr resultados, sino en saber que hicimos lo mejor que pudimos. La tranquilidad de la conciencia pesa más que cualquier resultado externo.

3. “Pasamos mucho tiempo ganándonos la vida…”

Nos enfocamos tanto en sobrevivir que olvidamos vivir. Esta frase invita a detenerse y preguntarse si realmente estamos disfrutando el camino o solo cumpliendo con él.

4. “Si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla.”

El juicio crea distancia, mientras que el amor acerca. Cuando dejamos de criticar, abrimos espacio para comprender y conectar de verdad con los demás.

5. “Lo que hacemos es una gota en el mar…”

Ninguna acción es insignificante. Cada pequeño aporte suma y tiene impacto, aunque no siempre lo veamos. El mundo cambia gracias a muchas “gotas” que decidieron actuar.