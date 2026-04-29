Poder Judicial de RD convoca XX edición del Concurso sobre Código Iberoamericano de Ética Judicial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Poder Judicial dominicano invita a participar en la Fase Nacional de la XX Edición del Concurso sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que este año abordará el tema: "El paradigma del buen juez en el siglo XXI y los desafíos éticos del respeto a la igualdad, el uso de la IA y las redes sociales”.

Esta convocatoria nacional correspondiente al año 2026 y está abierta a toda persona interesada que sea ciudadana de los países miembros de pleno derecho ante la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI). El concurso busca fomentar el análisis y el razonamiento sobre la ética judicial frente a los retos tecnológicos y sociales contemporáneos.

En el criterio de evaluación, el jurado tomará en consideración la originalidad, apego al tema, capacidad de análisis, estructura, expresión escrita y la bibliografía, siempre bajo la perspectiva de la ética judicial.

Bases y recepción de ensayos

La fecha límite para el recibimiento de los trabajos es el 15 de mayo de 2026. Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: entrega de los trabajos en dos archivos informáticos en formato Word, PDF o similar, el primer archivo contendrá el ensayo identificado únicamente con un seudónimo, mientras que el segundo incluirá los datos personales del autor y la mención del seudónimo empleado.

Además, deben tener el lugar de trabajo, cargo o plaza que ocupa, o actividad específica que realiza, copia de la cédula de identidad y electoral, domicilio, teléfono(s) y correo electrónico para ser localizado(a).

El ensayo debe ser elaborado de manera individual, original e inédito y no haberlo sometido a otro concurso; estar redactado en idioma español, con una extensión ni menor de 15 ni mayor de 30 páginas, en tipo de letra Arial o Times New Roman, tamaño 12 para el cuerpo del texto, y tamaño 10 para las citas; interlineado de 1,5.

Ambos archivos deben remitirse de forma simultánea al correo electrónico de la Dirección General Técnica: direcciongeneraltecnica@poderjudicial.gob.do.

Los ganadores recibirán un pergamino de reconocimiento, sus trabajos se publicarán en la revista Saber y Justicia de la Escuela Nacional de la Judicatura y recibirán un incentivo económico que oscilan entre RD$100,000.00 para el primer lugar, el segundo RD$60,000.00 y RD$40,000.00 para el tercero, y un pergamino de reconocimiento.

Para consultar las bases del concurso visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/4tab3Y7