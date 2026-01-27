Infotep inaugurará moderno centro de formación técnico profesional en SPM

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) inaugurará próximamente un moderno centro en San Pedro de Macorís, con todas las facilidades para desarrollar todo lo que sea necesario de forma científico-técnica, para que la juventud pueda tener buena formación en diversas áreas.

Así lo informó el director regional de la entidad, licenciado Ramón García, quien, al hacer un recorrido por las instalaciones, dijo que las mismas están en su fase final, por lo que en los próximos días se le dará apertura para desarrollar los programas de capacitación que ejecuta el Infotep, donde cientos de jóvenes podrán hacerse técnico profesional en diferentes áreas.

García señaló que San Pedro de Macorís va a tener las instalaciones del Infotep de más nivel en la región Este, ya que son altamente sofisticadas, con la finalidad de facilitar la ejecución de un amplio programa de formación técnico profesional en beneficio de la población.

Sostuvo que el Infotep está presente en todas las provincias de la zona Este del país y destacó que el producto que sale de esas comunidades es de mucha calidad, y que las empresas hoteleras que requieren ese personal se sienten satisfechas por su excelente preparación.