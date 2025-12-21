Luis Abinader inaugura 180 viviendas, escuela y hospital en Hato del Yaque, Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como parte de las políticas públicas orientadas a reducir el déficit habitacional, dignificar la vida de las familias vulnerables y fortalecer el sistema educativo, el presidente Luis Abinader entregó este sábado 180 apartamentos del Plan Mi Vivienda, que beneficiarán a igual número de familias, y dejó inaugurada la Escuela Básica Hato del Yaque, impactando de manera directa a más de 650 estudiantes de este distrito municipal.

Con esta entrega, son 1,320 nuevas unidades adicionales que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha entregado a familias que vivían en extrema vulnerabilidad a las orillas de ríos y cañadas en Arroyo Gurabo.

Al pronunciar algunas palabras, el ministro del MIVED, Carlos Bonilla dijo que antes las familias de estas nuevas viviendas vivían con incertidumbre y que ahora sus habitantes tendrán oportunidades nuevas.

"Cuiden los espacios comunes, y mantengan el orden y la convivencia. Porque cuando una comunidad se cuida, se fortalece y progresa", indicó.

En tanto, el director Ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud manifestó que antes los beneficiados con estas viviendas vivían sin ningún tipo de servicio público, y que ahora en sus nuevas casas podrán tener un gran desarrollo humano. Agregó además que el presidente Abinader ha cumplido en no dejar a nadie atrás, "cada centavo invertido por el presidente Abinader ha sido para mejorar la calidad de vida de los dominicanos".

Asimismo, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera afirmó que ahora las familias vivirán con dignidad, ya que se ha creado un habitad lleno de armonía y futuro. "La inversión del proyecto en su totalidad tendrá un costo de unos RD$6 mil millones de pesos".

El proyecto habitacional incluye áreas verdes, zonas recreativas, parqueos para vehículos y motores, y espacios institucionales, construido sobre una superficie de 296,685.71 metros cuadrados.

Mi Vivienda Hato del Yaque también cuenta con facilidades deportivas como cancha de baloncesto, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de convivencia y desarrollo comunitario y forma parte de las políticas públicas dirigidas a reducir el déficit habitacional y promover comunidades organizadas en la provincia de Santiago.

Entrega de Escuela Básica Hato del Yaque

Más adelante, se entregó la Escuela Básica Hato del Yaque, en beneficio de más de 650 estudiantes, respondiendo la demanda de la comunidad.

Este nuevo plantel cuenta con cinco bloques (uno administrativo y cuatro educativos), 26 aulas.

La escuela dispone además de comedor estudiantil con capacidad para 360 alumnos sentados, cocina, cancha de baloncesto y estacionamiento.

Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA)

De igual forma, el jefe de Estado junto a la vicepresidenta Raquel Peña, como parte de su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud, también participó en la inauguración del Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA), un moderno centro de tercer nivel de atención, adaptado a los más altos estándares de calidad en servicios médicos y quirúrgicos, con una infraestructura basada en normativas internacionales.

El centro de salud generará 1100 empleos

Está inauguración marca el inicio de una nueva etapa en la oferta de servicios de salud de alta complejidad en el país. El nuevo centro de salud generará 1100 empleos, tiene una proyección de 179 camas y contará con 80 consultorios, abriendo de manera escalonada con la primera fase ambulatoria, donde tendrán centro de imágenes diagnósticas, consultas externas.

Al pronunciar sus palabras el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, destacó la creciente demanda de camas hospitalarias que enfrenta el país y el aporte significativo de HEMA para fortalecer la capacidad del sistema de salud.

De igual manera, resaltó el posicionamiento de Santiago de los Caballeros como un referente nacional y regional en materia de salud, transformándolo en un Clúster de Turismo de Salud y valoró que HEMA haya sido concebido con estándares internacionales de calidad y seguridad, con miras a alcanzar la acreditación de la Joint Commission International (JCI).

De su lado, el socio fundador, el ingeniero Carlos Cabrera, destacó el carácter histórico de la inauguración de HEMA, señalando que el hospital marca una nueva etapa para la salud dominicana, sustentada en una visión empresarial moderna, una gestión eficiente y un firme compromiso social.

En sus palabras, expresó un agradecimiento especial al presidente Luis Abinader por su presencia y por el respaldo del Gobierno al fortalecimiento del sistema nacional de salud, promoviendo una inversión privada responsable y alineada con el desarrollo del país.

Junto al presidente Abinader estuvieron presentes, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el alcalde Ulises Rodríguez; el senador Daniel Rivera y la gobernadora, Rosa María Santos.