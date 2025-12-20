Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Luis Abinader reprograma sus actividades en Santiago para este domingo

Las visitas y actos oficiales fueron movidos para el domingo tras cambios en la agenda presidencial

Luis Abinader durante una actividad este viernes 19 de diciembre

La Dirección de Prensa del Presidente informó que, debido a ajustes en la agenda oficial, las actividades del presidente Luis Abinader pautadas para este sábado 20 de diciembre en la provincia de Santiago fueron reprogramadas y se llevarán a cabo el domingo 21 de diciembre, junto a otras actividades oficiales.

En un comunicado, la entidad agradeció la comprensión de los medios de comunicación y ofreció disculpas por los inconvenientes que este cambio pudiera generar.

La agenda presidencial incluía un almuerzo con pastores evangélicos, previsto para las 2:00 de la tarde en el Salón de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), así como la entrega de apartamentos y la inauguración de una escuela a las 3:30 de la tarde en el distrito municipal Hato del Yaque.

La vice lo reemplaza

Ayer, aunque se anunció la participación de Abinader en un aguinaldo navideño a las 8:00 de la mañana en la Escuela Salomé Ureña, en el sector Capotillo, la agenda fue modificada y el presidente no asistió, participando en su lugar la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

