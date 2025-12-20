Luis Abinader reprograma sus actividades en Santiago para este domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Prensa del Presidente informó que, debido a ajustes en la agenda oficial, las actividades del presidente Luis Abinader pautadas para este sábado 20 de diciembre en la provincia de Santiago fueron reprogramadas y se llevarán a cabo el domingo 21 de diciembre, junto a otras actividades oficiales.

En un comunicado, la entidad agradeció la comprensión de los medios de comunicación y ofreció disculpas por los inconvenientes que este cambio pudiera generar.

La agenda presidencial incluía un almuerzo con pastores evangélicos, previsto para las 2:00 de la tarde en el Salón de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), así como la entrega de apartamentos y la inauguración de una escuela a las 3:30 de la tarde en el distrito municipal Hato del Yaque.

La vice lo reemplaza

Ayer, aunque se anunció la participación de Abinader en un aguinaldo navideño a las 8:00 de la mañana en la Escuela Salomé Ureña, en el sector Capotillo, la agenda fue modificada y el presidente no asistió, participando en su lugar la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.