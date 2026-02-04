Matan a un joven empleado de un colmado durante asalto en Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Un joven de 19 años, empleado en un colmado del sector La Villa Olímpica, en la parte sur de esta ciudad, murió al recibir varios disparos durante un asalto perpetrado por dos antisociales a bordo de motocicletas y portando cascos protectores. Uno de los dos asaltantes resultó herido y su compañero emprendió la huida.

La Policía Nacional informó que Cheifry Escarramán Vargas falleció a causa de múltiples heridas de bala, según certificación médico-legal. La muerte del jovencito ha consternado a la comunidad que pide justicia y más vigilancia policial en la zona.

En tanto que Luis Rafael Monción Reyes, de 30 años, uno de los presuntos asaltantes, presenta heridas de bala en el brazo y el tórax izquierdo; permanece ingresado en un centro de salud bajo custodia policial y admitió su participación en el hecho, conforme a los informes preliminares.

El hecho se registró la noche del martes 3 de febrero de 2026.

De acuerdo con las investigaciones iniciales dadas a conocer por la uniformada, el incidente ocurrió cuando dos hombres a bordo de motocicletas y portando cascos protectores se presentaron al establecimiento comercial y anunciaron el asalto. El reporte policial señala, además, que durante el incidente, uno de los agresores realizó varios disparos, causando la muerte del joven, donde también resultó herido el segundo cómplice del hecho. Posteriormente, los asaltantes sustrajeron varias prendas de color amarillo, presumiblemente de oro.

En el lugar se presentaron miembros de la Policía Científica quienes recolectaron dos casquillos calibre 9 milímetros, una pistola, un teléfono celular y un equipo DVR, los cuales fueron incorporados como evidencias al proceso investigativo.

El segundo implicado en el asalto fue identificado como Ebel Noel Reinoso Dolville, alias “Doble K”, quien se encuentra prófugo, por lo que se activaron las labores de localización y captura. La Policía Nacional exhortó al señalado a entregarse por la vía que considere pertinente.

El cadáver Cheifry Escarramán fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, mientras el caso continúa bajo investigación para su posterior sometimiento a la justicia.