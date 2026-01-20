Ministerio de Medio Ambiente Hermanas Mirabal emite comunicado sobre talas de árboles

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. – La Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hermanas Mirabal emitió un comunicado luego que diversos sectores se han estado quejando y han expresado su rechazo ante lo que consideraron un ecocidio contra la vegetación de la zona del play de esta ciudad.

En un documento, copia del cual obtuvo este medio y el cual está firmado por el director del organismo en esta provincia, el ingeniero Jesús Mariano Rosario Henríquez, la entidad establece que la decisión estuvo basada en criterios técnicos y de seguridad, en donde, según consta en la misma nota, el organismo siempre el equilibrio entre el uso del espacio deportivo, el cuidado ambiental y el bienestar de la comunidad.

En ese sentido, continúa diciendo el organismo, que en fecha 14 de enero estos recibieron una solicitud formal de parte del director provincial del Ministerio de Deportes en Hermanas Mirabal, el señor Silvio Cabral Jiminián, mediante la cual este le solicitó la autorización correspondiente para la tala controlada de “ciertos ejemplares arbóleos, ubicados en el campo de fútbol Domingo Polonia, dentro de las instalaciones deportivas Hermanos Rivas, de Salcedo”, dice el organismo.

Continúa diciendo que dicha tala fue debidamente sustentada en criterios técnicos de seguridad humana y protección de una inversión pública, destinada a la adecuación y mejora del área deportiva.

“Durante una reunión previa y una posterior visita de verificación al lugar, se constató que varios árboles se encontraban demasiado cerca de las áreas deportivas, provocando accidentes, exponiendo a niños y jóvenes deportistas, comprometiendo los tendidos eléctricos cercanos y una vía altamente transitada. Asimismo, la falta de incidencia solar, la caída constante de hojas y la presencia de raíces expuestas afectaban la grama y representaban un riesgo para los usuarios”, dice la nota.

Sin embargo, continúa diciendo el organismo, que de igual manera se recomendó el proceso de forma paulatina, a fin de mitigar el impacto visual y social, y además reforestar el espacio con especies de menor tamaño que mantuvieran el aporte ambiental.

Hecho

Durante varios días, equipos de vehículos pesados trabajan en el desmonte de árboles de la especie caya, cedro y caoba, lo que ha exacerbado los ánimos de diversos sectores, quienes se han mostrado incómodos con las indiscriminadas talas de árboles que se han estado sucediendo en esta provincia Hermanas Mirabal, en donde muchos de los terrenos altamente cultivables se han estado dedicando a la apertura de urbanizaciones en varios lugares de Salcedo, Villa Tapia y Tenares.