Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

En medio de un ambiente de tristeza y profundo pesar son velados la mañana de este lunes los restos de cuatro miembros de una misma familia que la noche del domingo perdieron la vida durante un accidente de tránsito tipo colisión ocurrido en la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 78, en dirección norte-sur, en el sector La Minita, en Bonao.

Las víctimas fueron identificadas como Patrícia Mercedes Valdez, de 55 años; Fanni Mercedes Diplan, de 33; el joven Leivi Martínez, de 32; y la niña Aila Aura Martínez, de cuatro años.

Los fallecidos residían en el sector Cuesta Hermosa, en Cotuí, y su muerte ha causado gran conmoción entre amigos y vecinos, quienes han acudido a la funeraria municipal de la comunidad, ubicada en la calle El Sol, para expresar su pesar y solidarizarse con los parientes de las víctimas.

Velan a cuatro miembros de una familia que murieron en accidente en la autopista Duarte

El accidente ocurrió cuando los vehículos involucrados colisionaron en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades de tránsito.

En el choque también resultó lesionado un menor de dos años, quien fue trasladado por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 a un centro de salud de esa localidad.

El conductor de la Lexus GX470 color dorado, resultó ileso y fue trasladado al destacamento de La Cumbre junto a su vehículo.