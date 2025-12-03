Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Desaparición trágica 

Cómo murió Joel Infante: hallazgo tras diez días de angustia

Lency Alcántara
El hallazgo sin vida de Joel Infante, de 18 años, tras más de diez días desaparecido, ha conmocionado a la ciudad de Santiago y al país. El joven fue encontrado en avanzado estado de descomposición debajo de un puente en Los Cocos de Jacagua, luego de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, amigos y vecinos.

Cronología del caso

24 de noviembre: Joel Infante fue visto por última vez tras un accidente de motocicletas en la Circunvalación Norte.

Finales de noviembre: Su familia denunció la desaparición y comenzó una búsqueda que incluyó protestas frente al Palacio de Justicia de Santiago.

2 de diciembre: El cuerpo fue hallado en Jacagua, confirmando las peores sospechas de sus allegados.

Voces de la familia

La madre del joven expresó entre lágrimas: “No descansamos ni un solo día en la búsqueda de Joel. Queremos justicia y que se esclarezca cómo ocurrió todo”. Un hermano agregó: “La presión de la comunidad fue clave para que las autoridades intensificaran la búsqueda. No queremos que otro joven pase por lo mismo”.

El cadáver fue levantado por el médico legista y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar las causas exactas de la muerte. Un portavoz policial indicó: “Estamos trabajando en todas las líneas de investigación. La hipótesis inicial apunta a que el accidente de motocicletas está vinculado al fallecimiento”.

Vecinos y amigos manifestaron indignación por la demora en el hallazgo. “La comunidad se movilizó porque sentimos que las autoridades no actuaban con la rapidez necesaria”, comentó un allegado.

