Plan Sierra reconoce a Juan José Batlle como Miembro de Honor Ad Vitam de su Junta Directiva

La Junta Directiva del Plan Sierra, ratificada a unanimidad por su Asamblea General, designó al doctor Juan José Batlle, como “Miembro de Honor Ad Vitam”, en reconocimiento a sus extraordinarios y continuos aportes al desarrollo de la institución al cumplimiento de su misión.

El acto fue encabezado por el empresario Félix García, vicepresidente del órgano con sede el municipio San José de las Matas y que tiene como misión propiciar el manejo sostenible de los recursos agua, suelo, bosque y biodiversidad.

Al pronunciar las palabras de motivación, García destacó la trayectoria de vida del doctor Batlle, recordando los años en que coincidieron en el inicio de importantes instituciones nacionales. Indicó que a lo largo de más de cuatro décadas, el doctor Batlle y el Plan Sierra se han convertido en sinónimos, por su entrega, servicio y compromiso permanente.

Por su lado, el doctor Juan José Batlle manifestó su agradecimiento por la distinción de parte de la institución en la que ha tenido una participación continua y desinteresada en busca del bienestar colectivo.

En la entrega del reconocimiento, estuvieron presentes José Enrique Grullón Finet, Inmaculada Adames y Rafael Emilio Yunén, miembros de la Junta Directiva del Plan Sierra, acompañados por la esposa del homenajeado Delia Duboq, su hijo Juan José Batlle hijo, parte de sus nietos y otros miembros de la familia.

La designación de Miembro Ad Vitam de la Junta Directiva constituye el más alto reconocimiento que otorga el Plan Sierra, y honra una vida dedicada al ordenamiento ecológico y social de la cuenca media del Yaque del Norte, al desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales de una iniciativa que ha marcado profundamente la historia ambiental y social de la región y del país.