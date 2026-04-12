Precandidato presidencial del PLD Francisco Javier, llama al PRM a no inmiscuirse en su proceso interno

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García, llamó al Partido Revolucionario Moderno (PRM), no cometer el error de meter la mano, la cuchara y la cabeza en el proceso interno de esa organización, ya que el PLD no se mete con los precandidatos del partido oficialista.

Advirtió que si intentan inmiscuirse por la vía que sea en el proceso interno del PLD, la guerra entre los aspirantes de ambos lados, empezará antes de tiempo, por lo que espera que cada partido escoja su candidato presidencial sin ningún inconveniente.

Dijo que ojalá que el PRM se entusiasme y escoja su candidato antes de octubre y que después de este proceso se subirán al ring, y a partir de ahí es que se va a saber si el gas morado es verdad que pela o no pela.

El precandidato presidencial peledeísta sostuvo encuentros con los integrantes de su equipo de apoyo en diversos puntos de la provincia, para trazar el plan de trabajo con miras al proceso interno de esa organización política.

El dirigente del partido opositor indicó que aspira a la presidencia de la

República con la finalidad de contribuir a modificar las condiciones materiales de existencia del pueblo dominicano. Señaló que el objetivo que debe primar en un aspirante a la presidencia, es un deseo de que las condiciones de su país mejoren y ayudar a resolver los grandes problemas que han afectado a la población.

Francisco Javier García, calificó de desastrosa la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, ya que ha manejado más dinero que todos los gobiernos de la República Dominicana, tanto con ingresos corrientes, y sin embargo es el que más se ha endeudado y el que menos ha hecho.

En el recorrido el precandidato presidencial estuvo acompañado de Blas Henríquez, presidente provincial del PLD y asesor de campaña, Francis Santana, presidente municipal de esa organización, la exdiputada Fior Daliza Peguero, asesora de la coordinadora del equipo de campaña, Carlos Acosta, Félix de los Santos, Ramón Rosario, José Domínguez y otros dirigentes.