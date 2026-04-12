Monseñor Manuel Ruiz critica falta de supervisión en construcciones tras tragedias en Santo Domingo

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Monseñor Manuel Ruiz, Obispo de la Diócesis Stella Maris, aseguró que las causas de las inundaciones de viviendas y colapso de edificaciones tienen que ver con las construcciones en áreas vulnerables y la falta de fiscalización por parte de las autoridades competentes, a la vez que pidió al gobierno no esperar que vuelva a suceder otra tragedia como la que ocurrió en el paso a desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez para hacer las inspecciones y correcciones en otros lugares similares.

“El problema es que estamos haciendo edificaciones mal hechas, y en lugares que no debemos hacerlas, y las autoridades a veces dan permisos y otras veces las personas las hacen de todo modo, porque estamos viendo edificios llenos de aguas hasta el segundo nivel; eso tiene que ver con lo que estoy indicando”, censuró el líder religioso al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Criticó que la supervisión no esté funcionando porque cuando alguien está construyendo cualquier estructura, llega un inspector, “coge un par de pesos y deja eso así”.

Agregó que, yo cuando voy a casar a una persona y conversamos sobre el lugar donde van a vivir, les digo que cuando vayan a comprar un apartamento deben ir cuando esté lloviendo y los fines de semana cuando hay fiestas para cerciorarse de la contaminación sónica, y luego que chequeen los planos para ver si lo que se diseñó fue lo que finalmente se construyó”.

El purpurado recordó que la naturaleza tiene sus cambios, que son los cambios climáticos, y tenemos que adaptarnos a esa realidad porque es el único planeta que tenemos.

“Yo creo que estas son oportunidades que tiene el gobierno y la ciudad, no para poner parches, sino para resolver”, advirtió.

Recordó la tragedia que sucedió en la Máximo Gómez con 27 de Febrero, cuando colapsó una pared lateral debido a las torrenciales lluvias, en la que nueve personas perdieron la vida, y preguntó si se han tomado las previsiones para los otros pasos que están en esa y otras vías de la capital.

¿Hemos tomado las previsiones para los otros? Probablemente no, se sabe lo que hay que hacer porque eso hay que apuntalarlo bien, ya que el agua da vida, pero también se lleva la vida; por eso hay que canalizarla y no enfrentarla. Si no se hace, hay inundaciones, colapsos y desplomes”, sentenció el obispo católico.

Argumentó que “ahí se puso remedio en ese punto, después que ocurrieron esas muertes, y en los otros lugares todavía no se ha hecho lo que hay que hacer; debe hacerse y no hay que esperar una nueva tragedia para que salga en los titulares de los periódicos durante una semana, hasta que llegue otra noticia que lo cambie, y luego vuelve y nos pasa”.

Con respecto al caso Jet Set, el religioso lo calificó como una de las grandes tragedias que ha sufrido el país, y dijo que personalmente fue muy impactado porque en la parroquia que dirigía llegaron los primeros cadáveres para él hacerles una oración, y pudo presenciar el drama y el dolor de los familiares de las víctimas.

La lección que debemos aprender de esa tragedia es que no ocurra otro Jet Set, que eso no nos vuelva a pasar. ¿Cómo eso se puede hacer? Bueno, revisando lo que ya está construido, y hacer los correctivos en lo que se está construyendo; la supervisión no está como debería, porque cuando la gente está construyendo algo y llega el inspector, le dan un par de pesos y dejan eso así”, censuró.

Monseñor Manuel Ruiz dijo que eso sucede también en las escuelas: que el contratista dice en el contrato que va a hacer una cosa, y luego hace una construcción con materiales y agregados de mala calidad, muy distinto a lo que se comprometió.