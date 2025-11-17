Vicepresidenta Raquel Peña y senador Daniel Rivera inauguran Tótem Urbanístico de Santiago Oeste

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el senador de la provincia Daniel Rivera, encabezaron la inauguración del Tótem Urbanístico e Informativo del distrito municipal Santiago Oeste.

La obra diseñada y gestionada por la Oficina Senatorial de Santiago tiene la finalidad de fortalecer la identidad cultural y visual de esta localidad. Este gesto simbólico selló el compromiso de seguir impulsando obras que transformen el entorno urbano y refuercen la identidad comunitaria de Santiago.

El senador Daniel Rivera explicó que la iniciativa forma parte de un programa de intervenciones urbanísticas que su oficina impulsa para resaltar la historia, los valores y la proyección futura de los municipios de la provincia que representa en el Senado de la República.

“Este tótem es un mensaje de identidad, de orgullo y de esperanza. Santiago Oeste merece obras que expresen quiénes somos y hacia dónde vamos”, afirmó el legislador.

La obra contó con el respaldo del Banco de Reservas de República Dominicana. En ese sentido, Rivera agradeció el apoyo al presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera.

“Agradezco profundamente al señor Leonardo Aguilera por apoyar esta iniciativa y por comprender la importancia de invertir en proyectos que fortalezcan la identidad de nuestras comunidades. Su respaldo ha sido clave para materializar obras que suman valor a la provincia”, destacó el congresista.

Por su parte, el director de la Junta Distrital de Santiago Oeste, Eddy Báez, resaltó el impacto positivo que tendrá esta obra en la imagen y pertenencia del distrito.

El acto fue celebrado el sábado y contó con la participación de la gobernadora provincial Rosa Santos, el director ejecutivo del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Guzmán y la directora provincial del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Amalfi Suárez, el director norcentral del Servicio Nacional de Salud, Bernardo Hilario, entre otras autoridades.