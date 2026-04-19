Yeni Berenice ordena cargos por asesinato contra motoconchistas por muerte de chofer en Santiago

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó este domingo que instruyó a los fiscales a presentar cargos preliminares por asesinato contra los implicados en la muerte de David Carlos Abreu Quesada, quien fue atacado por un grupo de motoconchistas en Santiago.

De acuerdo con la magistrada, la víctima intentó resguardarse en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago para salvar su vida, donde fue alcanzado por sus agresores.

Reynoso lamentó profundamente el hecho y señaló que, según las investigaciones preliminares, el conflicto se originó a partir de una colisión de tránsito en la que no se reportaron heridos.

Agregó que "este caso refleja una realidad crítica que tiene décadas de arraigo en la población dominicana: más del 50% de los homicidios se relacionan con conflictos sociales".

“Es urgente reflexionar y actuar desde todos los sectores representativos de la sociedad. La violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos”, expresó.

Asimismo, aseguró que el Ministerio Público hará todo lo posible para que los responsables sean sancionados conforme a la ley.

"Desde el Ministerio Público, haremos absolutamente todo lo posible para que esta turba asesina sea castigada conforme a la ley".

Sobre el caso

La Policía Nacional informó el arresto de ocho motoconchistas, incluyendo al presunto responsable de la herida de arma blanca que provocó la muerte de Abreu Quesada.

Según el informe, el hombre fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, ocasionándole una herida punzocortante en el muslo derecho.

En medio de la agresión, logró desplazarse hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde agentes de seguridad intervinieron.

Posteriormente, fue asistido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon una motocicleta vinculada al hecho, así como el arma blanca utilizada en la agresión.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales.