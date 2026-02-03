¿Afectó el incendio al servicio del Sistema 911? Esto es lo que funciona hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, informó que, tras el incendio que afectó la madrugada de este martes la sede de la institución, ubicada en la Zona Metropolitana, se activó el plan de contingencia institucional, lo que permitió trasladar de inmediato las operaciones de recepción y despacho de emergencias a la de Santiago.

“Se activó el plan de contingencia, en el cual ya la sede de Santiago tiene total control de la coordinación de las emergencias del país. Las emergencias no se han detenido, se siguen coordinando, las llamadas fueron enrutadas hacia el centro de Santiago por parte de las telefónicas y todo continúa con normalidad”, aseguró Rijo Gómez.

Agregó que, una vez el centro de la capital esté completamente restablecido, las operaciones serán trasladadas nuevamente a esa sede.

De igual forma, aunque precisó que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional inició las labores de investigación, indicó que, de manera preliminar, se presume que el siniestro pudo ser provocado por una falla eléctrica.

“Nosotros pudimos observar que el centro del techo de la sala de despacho fue donde se ocasionó; esa área aparentemente es donde se encontraba un aire acondicionado. Eso es especulación, porque el área de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional está en la investigación, pero preliminarmente entendemos que fue una falla eléctrica”, manifestó el titular del 9-1-1.

El funcionario añadió que, durante las labores de evacuación, seis personas fueron trasladadas de manera preventiva por inhalación de humo, encontrándose todas fuera de peligro.

Además, Rijo señaló que la alerta del incendio fue recibida a las 2:18 de la madrugada.

Las declaraciones del coronel piloto Randolfo Rijo Gómez fueron ofrecidas durante una entrevista vía telefónica al programa El Día.