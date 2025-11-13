Pruebas Nacionales 2025: Todo lo que necesitas saber sobre la tercera convocatoria del MINERD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) convocó a 18,722 estudiantes de los niveles Secundaria, Media y Adultos a participar en la tercera convocatoria de las Pruebas Nacionales 2025, que se llevará a cabo del jueves 13 al domingo 16 de noviembre en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el cronograma establecido, los estudiantes de Secundaria serán evaluados el jueves 13 en las áreas de Matemática y Ciencias Sociales, y el viernes 14 en Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza. Mientras que los participantes de Media y Adultos tomarán las pruebas el sábado 15 en Matemática y Ciencias Sociales, y el domingo 16 en Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza.

Las jornadas se desarrollarán en horario de 8:00 de la mañana a 12:30 del mediodía. Cada asignatura tendrá una duración de dos horas, con un receso de 20 minutos entre una y otra. El MINERD enfatizó la importancia de cumplir estrictamente con los horarios establecidos para garantizar el buen desarrollo del proceso y la adecuada organización en los centros aplicadores.

En total, 13,513 estudiantes de Secundaria y 5,209 de Media y Adultos están convocados a participar en esta fase evaluativa, la cual constituye un paso esencial para la certificación de estudios y la mejora continua de la calidad educativa.

La Dirección de Evaluación de los Aprendizajes, que organiza estas evaluaciones, exhortó a las Direcciones Regionales y Distritales, así como a los equipos de gestión de los centros educativos, a coordinar con rigor los aspectos logísticos y de apoyo necesarios para asegurar el éxito de la aplicación.