Una cronología del apagón general que dejó en tinieblas a República Dominicana

Un martes que se apagó con el sol

El reloj marcaba la 1:23 de la tarde cuando la energía eléctrica comenzó a fallar en diferentes puntos del país. Pocos minutos después, la última luz visible fue la del sol.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) confirmó que se trataba de un blackout, originado por una avería en el sistema de transmisión.

El origen del fallo

Minutos más tarde, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, explicó que la falla no se originó en las distribuidoras, sino en la subestación de San Pedro de Macorís.

Según detalló, “las plantas de CESPM salieron de servicio, lo que a su vez afectó a la planta de Andrés, y esta a Punta Catalina, provocando una salida en cascada del sistema nacional interconectado”.

Metro, Teleférico y caos en el tránsito

Apagón en el Metro de Santo Domingo de este martes 11 de noviembreJosé Francisco

El apagón paralizó el transporte masivo. Semáforos fuera de servicio, largas filas y pasajeros atrapados en los trenes marcaron la tarde.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que, a la 1:25 p. m., las subestaciones eléctricas Paraíso e Isabela -que alimentan las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, así como la del Teleférico- quedaron fuera de operación.

El protocolo de emergencia permitió evacuar a los pasajeros de manera segura, pero al salir se toparon con escasez de transporte alternativo y congestión vial.

Despliegan contingente policial

El cielo se transformó en tinieblas. Ante el colapso del tránsito y el temor a incidentes, el Ministerio de Interior y Policía dispuso un despliegue nacional de agentes.

La ministra Faride Raful informó en sus redes sociales a las 5:52 de la tarde que se trató de una medida preventiva para mantener el orden y controlar el flujo vehicular.

Autoridades inician investigación

Comité del SENI se reunió este miércoles.Fuente externa

Entre las acciones acordadas se incluye verificar si el fallo se debió a una intervención humana y revisar los protocolos técnicos del sistema.

Pérdidas millonarias

El economista Antonio Ciriaco dijo al periódico HOY que el apagón generaría pérdidas económicas que superarían los RD$307 mil millones, al dejar fuera de servicio cerca de 3,000 megavatios durante ocho horas.

El economista Antonio Ciriaco revela las millonarias cifras que habría tenido República Dominicana tras apagón general.

El impacto alcanzó a industrias, comercios y hogares, afectando también la productividad y el transporte público.

Reacciones políticas y sociales

El suceso provocó una ola de reacciones.

La vicepresidenta Raquel Peña informó que se investigan las causas del apagón, mientras que el expresidente Leonel Fernández calificó la falla como “un descuido incalificable”.

Otros actores políticos, como Abel Martínez y Carlos Amarante Baret, también se pronunciaron: el primero cuestionó la falta de dirección en el sistema eléctrico, y el segundo destacó la necesidad de compensar los daños causados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, exhortó a realizar una investigación profunda para evitar que vuelva a repetirse.

Una historia que se repite

¿Qué causó el apagón nacional en República Dominicana? Celso Marranzini lo explica

Según Celso Marranzini, presidente del CUED, el país ha registrado 13 apagones generales en las últimas dos décadas:

Cuatro entre 2000 y 2004

Cinco entre 2004 y 2009

Dos entre 2009 y 2012

Uno en 2015

Qué debe hacer el país para evitar otro colapso

El vice-secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, Juan Tomás García, señaló que el sistema eléctrico nacional continúa siendo vulnerable y propuso tres medidas urgentes para evitar otro apagón general: