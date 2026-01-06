En Puerto Plata lluvias inundan sectores

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias que desde la madrugada de ayer afectan a esta provincia han provocado inundaciones en diferentes comunidades, incluidos los municipios de Sosúa, Luperón y sectores vulnerables de esta ciudad.

Diversos proyectos turísticos, entre ellos Palm Village, Playa Laguna, Villa María, Maranata, Emmanuel y Los Castillo han sufrido los embates de las inundaciones producto de los aguaceros iniciados a la tres de la madrugada y pasado el mediodía de ayer no habían cesado.

El tránsito de vehículos y de motores sufrió dificultades debido a que era prácticamente imposible trasladarse de un municipio a otro en esta provincia debido a la intensidad de los aguaceros.

Directivos de las diferentes juntas de vecinos solicitaron a las autoridades del Gobierno, incluyendo la gobernación provincial, acudir en auxilio de las familias que han resultado afectadas por el paso de las lluvias que han inundado más de 25 viviendas.

En esta ciudad ha habido afectación en el Centro Histórico, las avenidas de circunvalación Norte (malecón), Presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó, en los barrios San Marcos, Nuevo Renacer, Playa Oeste, Ensanche Dubocq, Eduardo Brito, Aguas Negras, entre otros.

El comité de Prevención, Mitigación y Respuesta junto a la Defensa Civil activaron los mecanismos de alerta para acudir en auxilio de los afectados.

PANORAMA SOSÚA

Las persistentes lluvias inundaron por completo a este municipio turístico localizado en la zona sureste de esta provincia.

En este lugar han ocurrido desbordamientos de ríos, entre ellos el Bella Vista, Sosúa Abajo y la Monteada, lo que provocó inundaciones urbanas, calles cerradas, vehículos varados, lo que ameritó la atención y auxilio de los organismos de socorro en favor de las familias afectadas por los torrenciales aguaceros.

Mientras que en el sector El Barry, eje central de las actividades del turismo, de Sosúa, permanecen cerradas calles debido al cúmulo de agua producto de las lluvias que impactaron con fuerza. 11