Diputados aprueban en segunda lectura proyecto de ley orgánica que crea el DNI

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda discusión, con modificaciones, el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia.

La propuesta de ley, introducida vía el Senado por el presidente de ese órgano, Ricardo de los Santos, tiene por objeto establecer el marco legal del sistema de inteligencia del Estado, previsto en el artículo 261 de la Constitución de la República, así como crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como órgano rector del sistema.

Dado que fue aprobado con modificaciones, la iniciativa legislativa debe regresar al Senado, para que este órgano conozca de las referidas innovaciones.

El proyecto fue estudiado por la Comisión Permanente de Defensa de la Cámara de Diputados, que preside Ramón Bueno Patiño, quienes rindieron al pleno un informe favorable para su aprobación.

En un turno para motivar la aprobación del proyecto, Ramón Bueno dijo que se trata de un proyecto que fue trabajado con apertura, escuchando a distintos sectores, tomando en cuenta observaciones que permitieron fortalecer su contenido, específicamente en lo relativo a la protección de derechos fundamentales, la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación, si afectar el objetivo legítimo de la seguridad del Estado.

“Habiendo superado la primera discusión y contando con un texto más claro y consensuado, entendemos que están dadas las condiciones para continuar con su aprobación, culminar el trámite legislativo y dotar al país de una ley necesaria construida desde el diálogo y pensada para fortalecer, tanto la institucionalidad, como nuestra democracia”, manifestó Bueno.

Previo a la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que el Estado Dominicano, al igual como ocurre en todos los Estados del mundo, tiene que tener normas para garantizar su seguridad nacional.

“Lo más saludable es que la seguridad nacional, o los aspectos con que se regula la seguridad nacional esté bien normada por una ley moderna, ágil, que reconoce y aglutina todos los actores del sistema, que permite regulación sobre muchos aspectos que hoy no están regulados”, expresó Pacheco.

Otros proyectos

Los diputados aprobaron también, en primera discusión, el proyecto de ley que designa con el nombre de Padre Joaquín Soler Corominas el estadio de fútbol del municipio Jarabacoa de la provincia de La Vega.

De igual manera, en primera discusión, aprobaron el proyecto de ley que designa con el nombre de Leopoldina Taveras Martínez, el tramo comprendido entre el kilómetro 7 de la carretera que conecta El Seibo Hato Mayor, pasando por Candelaria Magarin hasta Bejucal.

Asimismo, aprobaron en primera discusión el proyecto de ley que declara el 25 de octubre de cada año como Día del Cooperativismo en la República Dominicana.

En primera lectura, fue aprobado el proyecto de ley que declara el 10 de noviembre de cada año como Día Nacional de la la Mujer Médica Dominicana, en honor a la doctora Evangelina Rodríguez Perozo,.

Por último, fue aprobado en primera discusión, el proyecto de ley que designa con el nombre de César Octavio Saint-Hilaire Cabrera al Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez.

Los diputados quedaron convocados a sesionar el próximo viernes 9 del mes en curso, a las 10:00 de la mañana.