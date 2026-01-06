Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Expertos alertan que acciones de EE.UU. debilitan normas democráticas

Meteorología prevé lluvias aisladas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las precipitaciones serán provocadas por un sistema frontal y que iniciarán desde la mañana, pero que disminuirán en la tarde.

No olvide su paraguas.

Hoy ocurrirán lluvias aisladas y moderadas, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Montecristi, Barahona, San Juan, Peravia, Azua y Santo Domingo.

Temperaturas bajas

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo que predice el tiempo informó que estarán bajas en la noche y madrugada, en especial sobre zonas montañosas y los valles, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la estación del año (invierno).

Prevé estarán ligeramente cálidas durante el día por las horas de sol.

En el Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos con aguaceros, posibles tronadas y ráfagas de viento durante las primeras horas de la noche.

Coe alerta seis provincias

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta para seis provincias, debido a la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla están Montecristi y Puerto Plata, mientras que en verde siguen Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

