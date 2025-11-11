¿Qué causó el apagón nacional en República Dominicana? Celso Marranzini lo explica

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

República Dominicana se encuentra sumida en un apagón nacional ocurrido en horas de la tarde de este martes.

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, explicó que el fallo no se originó en las distribuidoras, sino en el sistema de transmisión eléctrica.

«Esto sale del ámbito de las empresas distribuidoras, eso fue un problema de la subestación de la estación de San Pedro de Macorís de la empresa de transmisión, eso ocasionó que las plantas de CESPM salieran de servicio», explicó Marranzini en una entrevista concedida a Noticias SIN.

Agregó que “las plantas de CESPM sacaron a la planta de Andrés, y la de Andrés sacó a Punta Catalina, y así el sistema tuvo una salida en cascada”, lo que provocó el apagón generalizado.

El funcionario indicó que las empresas distribuidoras se mantienen a la espera del restablecimiento del sistema energético, y que las plantas hidroeléctricas están generando para contribuir con la recuperación del servicio.

Por su parte, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que el sistema eléctrico nacional está registrando actualmente un blackout -apagón generalizado- producto de una avería originada en el sistema de transmisión.

La institución aseguró que ha desplegado un equipo técnico para trabajar en la corrección del incidente, con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.