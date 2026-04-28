Quico Tabar reitera disposición de regularizar las bancas

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, reiteró su disposición de cumplir con lo dispuesto por el presidente Abinader mediante el decreto 197-26 sobre la Reactivación del Proceso de Regularización de bancas y juegos de azar, e instó todos los que de alguna manera están comprometidos con esa tarea a duplicar los esfuerzos y abandonar cualquier vieja actitud y conjetura en el logro de los objetivos, comenzando porque dicho sector cumpla con sus obligaciones tributarias y que el Consejo de Seguimiento establezca, fortalezca y lleve a cabo el protocolo aprobado.

En un documento enviado a este medio, el funcionario hizo un análisis que busca arrojar luces para esclarecer el espíritu del decreto presidencial, así como para reflexionar en el compromiso que esto implica frente a la sociedad.

Recordó que la Ley 139-11, transfirió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las facultades de cobrar las obligaciones tributarias que hasta ese momento tenía la Lotería Nacional. Mientras que Hacienda continuaría emitiendo licencias, inspeccionando y fiscalizando hasta la fecha. Asimismo, se prohibió por 10 años la creación de nuevas bancas en el país.

Explicó que pese a ello, específicamente entre el 2011 y el 2019, se otorgaron permisos o licencias a concesionarias por miles de bancas, pero como “puntos de venta o agencias”, es decir, lo mismo, pero con otros nombres. “Por eso algunos expertos señalan que ahí se inició o profundizó el problema”, apuntó Tabar.

De acuerdo a lo explicado, otro aspecto importante es que también se adoptaron medidas administrativas que en lugar de agilizar los procesos, se convirtieron en escollos, entre ellas, establecer que para poder enviar las bancas o puntos de venta a tributar en la DGII, tenían que estar “interconectadas”. A tales fines, la DGII dictó la Norma 11-11 en la que se establece que mientras se habilita la “interconexión” al no poder determinar las ventas brutas y aplicarle el 1 % a dichas ventas, se les fijaría a las bancas una cuota mensual de RD$880.00 (ochocientos ochenta pesos), lo cual dejaba sin efecto o eliminaba el condicionamiento de la interconexión.

En su opinión, como consecuencia de que fue desvirtuada la norma 11-11 de la DGII, en el sentido de que no se cobraban los RD$880 mensuales estimados, basándose en que no estaban interconectados, pero tampoco el impuesto por concepto de operación, que además de ser mayor, es un impuesto fijo que no está vinculado a lo otro, por lo que no necesitaba interconexión, el presidente Abinader, preocupado por la situación, mediante decreto 63-22 del 9 de febrero del 2022 declaró (por primera vez) de urgencia la Regularización de las bancas de juego y creó un Consejo de Seguimiento integrado por Hacienda, DGII, Lotería y dándole participación al propio sector de juegos.