Radhamés Jiménez: Gobierno del PRM es el más corrupto

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El vicepresidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez, dijo que el país está desconcertado, ya que el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) surgió enarbolando un discurso anticorrupción y de transparencia, sin embargo en los cinco años de gestión, se ha convertido en el gobierno más corrupto de toda la historia de la República Dominicana.

Dijo que el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), es una muestra de la gran corrupción que existe en el gobierno, ya que se trata de un robo descarado, que no se puede considerar como un simple hecho de corrupción, debido a que tiene raíces y manifestaciones que son perversas, de atentar contra la salud de un pueblo.

Sostuvo que perjudicar la salud de una población humilde, dejándola sin seguro médico, donde no se sabe cuántos miles de personas fallecieron a consecuencia de que no tuvieron la oportunidad de recibir un tratamiento y medicamentos a tiempo, esto debe considerarse como un genocidio cometido por el gobierno del PRM.

Jiménez, ex procurador General de la República, indicó que en todas las instituciones públicas se manifiesta y se ve la corrupción y, que es lamentable que un gobierno que ha manejado tantos recursos económicos no pueda exhibir absolutamente nada.

“Este gobierno ha tomado una alta cantidad de millones de dólares en préstamos y el pueblo no ha visto en que se ha invertido ese dinero, por lo que entiendo que esta ha sido la estafa política del siglo XXI en la República Dominicana”, expresó el dirigente de la FP.

Jiménez dijo esperar que la justicia actúe ante todos estos casos de corrupción que se han detectado en la actual gestión de gobierno del PRM.