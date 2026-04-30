Radhamés Silverio y el MESCyT: ¿Cómo alinear la educación superior con las comunidades?

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El aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Radhamés Silverio, sostuvo un encuentro con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, en el que abordaron la necesidad de alinear la oferta curricular universitaria con las demandas de las comunidades.

Durante la reunión, las partes intercambiaron criterios sobre iniciativas orientadas a fortalecer la oferta académica en las distintas facultades y recintos regionales de la UASD, resaltando su impacto en el desarrollo social y productivo del país.

Silverio presentó aspectos centrales de su propuesta de gestión académica y administrativa en el contexto del proceso electoral universitario, haciendo énfasis en la pertinencia de los programas formativos y en la ampliación de oportunidades educativas.

“El país necesita una universidad más conectada con su entorno, que forme profesionales capaces de responder a los desafíos reales de sus comunidades”, expresó Silverio.

Asimismo, Silverio abordó la pertinencia académica, la investigación y la inclusión en el marco del desarrollo nacional. “Debemos consolidar una educación superior alineada con las necesidades nacionales, que promueva la equidad y el desarrollo sostenible”, afirmó.

En el encuentro también se trató el rol del MESCyT en la formulación de políticas públicas orientadas a elevar la calidad de la educación superior, así como su función en la articulación entre la academia, el Estado y la sociedad.

En materia de investigación, Silverio abordó el alcance del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT), destacando su papel como mecanismo de financiamiento para proyectos científicos y de innovación.

Sostuvo que el fortalecimiento de este fondo permitiría generar conocimientos aplicados y aportar soluciones a problemáticas nacionales.

El encuentro forma parte de los esfuerzos por promover un modelo de educación superior más pertinente y vinculada al desarrollo del país.