RD llama al liderazgo político haitiano a apoyar a su primer ministro Alix Didier Fils-Aimé

Haití necesita consenso y responsabilidad ahora con su nueva autoridad del Poder Ejecutivo. Esa es la posición del Gobierno dominicano externada este sábado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Mediante un comunicado, publicado en las redes sociales del Mirex, República Dominicana exhortó al liderazgo político haitiano a preservar la cohesión institucional y a mantener su respaldo al Gobierno encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que inició este 7 de febrero, en medio de la compleja coyuntura política y de seguridad que atraviesa el vecino país.

El Gobierno reiteró nueva vez que comunidad internacional, comprometida con la estabilización de Haití, requiere “señales claras de consenso y responsabilidad” por parte de la dirigencia haitiana, mientras que la población espera un Gobierno capaz de responder a sus necesidades básicas y de encaminar al país hacia la normalidad institucional.

El pronunciamiento se produce en un contexto marcado por la persistente violencia de bandas criminales que han usurpado el control de amplias zonas del territorio del pais más pobre de América.

En ese sentido, el Gobierno dominicano recordó que en los próximos meses se desplegará y entrará en operación la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), junto a otros componentes del esfuerzo multilateral orientado a apoyar la estabilización del país, la celebración de elecciones y el fortalecimiento de las instituciones.

La Cancillería dominicana reconoció además los avances iniciales en materia de seguridad logrados por la fuerza de tarea establecida por el primer ministro Fils-Aimé, y consideró que cualquier acción que contribuya a restablecer la autoridad del Estado haitiano es esencial para el éxito de los esfuerzos en curso.

Asimismo, República Dominicana reafirmó su compromiso con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al apoyo a la seguridad en Haití y reclamó su plena implementación, en particular lo dispuesto en la Resolución 2793, que establece la GSF y la nueva Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.

“El despliegue y la operatividad de estos mecanismos deben avanzar con la urgencia y los recursos que la situación demanda”, enfatizó el Mirex, al insistir en que solo mediante una acción coordinada y sostenida será posible frenar la violencia y sentar las bases para la recuperación institucional de Haití.