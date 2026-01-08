RD no reconoce a Delcy encargada de Presidencia

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez, afirmó ayer que coherente con su posición respecto a la ilegitimidad del gobierno de Venezuela, el Gobierno dominicano tampoco reconoce la proclamación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones o encargada del Poder Ejecutivo en esa nación.

El Canciller Alvarez afirmó que por tradición, la República Dominicana siempre ha estado presta al diálogo, y dijo que “ahora mismo ha estado y continuará participando activamente en cualquier diálogo “que lleve una solución duradera hacia una democracia en la cual se respete la autodeterminación, la soberanía del pueblo venezolano”.

Asimismo, consideró urgente la regularización de las relaciones diplomáticas y consulares entre República Dominicana y Venezuela, a los fines de solucionar la difícil situación por la que atraviesan en estos momentos los dominicanos residentes allí y que quieren regresar al país.

Alvarez recordó que esas relaciones están en pausa desde que el expresidente Nicolás Maduro expulsó a la representación dominicana.

“Yo aspiro a que más pronto que tarde se pueda comenzar a regularizar esa situación que no está solo en nuestras manos; es decir, ahora mismo se necesita el concierto de todos los países de Las Américas ante una situación realmente difícil y compleja que estamos enfrentando”, subrayó.

El canciller dominicano fue entrevistado sobre el tema tras participar en la audiencia solemne celebrada en ocasión del Día del Poder Judicial, en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, donde estuvo presente el Presidente de la República Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández Reyna y otras autoridades.

A la pregunta de si República Dominicana apoyaría que en Venezuela se celebren ahora nuevas elecciones, dijo que la situación en ese país es “demasiado incierta, demasiado compleja” para poder hacerse un juicio sobre cuál sería la mejor opción.

“En Venezuela lo que hay que preservar a toda costa es la paz social, porque no hay otra alternativa más que el diálogo para resolver la situación de la relación diplomática entre ambos países ante la situación que se está viviendo ahora en Venezuela”, subrayó.

Al diplomático también se le preguntó sobre si algunos de los aviones norteamericanos en suelo dominicano habrían participado en el ataque para la detención de Maduro en Venezuela, y su respuesta fue tajante. “Los aviones que están en República Dominicana no son aviones de combate, son aviones claramente de reabastecimiento de combustible y eso ha quedado bien claro, de que ha sido en la lucha contra el narcotráfico y que en ningún momento ha habido ningún tipo de ejercicio que tenga que ver absolutamente nada con otro elemento que no sea lucha contra el narcotráfico”, puntualizó.